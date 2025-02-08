"Потомственного волхва" из России задержали в Таиланде за нелегальный детский сад
Полиция Таиланда закрыла детсад российского волхва-бодибилдера с 30 детьми
В Таиланде задержали нескольких россиян, организовавших детский сад для русскоязычных детей. Им грозят штрафы и депортация. Один из основателей детсада — бодибилдер и потомственный волхв, сообщает Telegram-канал Shot.
Полиция Пхукета пришла с проверкой в детский сад Thai Living Kids, расположенный в элитном районе. В этот момент там было 25-30 детей из русскоязычных семей. Полицейские заявили, что детсад открыт без разрешения властей, а работники наняты без оформления разрешений на работу.
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По данным газеты «Новости Пхукета», «арестованы российский директор заведения Дмитрий и три его сотрудника» (Светлана из России, Алена из Белоруссии и Сергей из Казахстана).
Им грозят крупные штрафы и депортация с запретом на въезд в Таиланд.
Telegram-канал Shot сообщает, что детсад Thai Living Kids основали два российских пауэрлифтера: Дмитрий Ш. и Дмитрий Б. Последний — бывший муж чемпионки РФ по фитнес-бикини Екатерины Усмановой.
«Позиционирует себя как потомственный волхв, преподаватель ведической культуры и тренер по различным боевым искусствам. Кроме тайского садика, у него есть два бизнеса в РФ, связанных с фитнесом», — сообщает канал.
Также на Пхукете задержали ещё одну россиянку, которая фигурировала как «няня и партнер» детсада Chunga Changa в районе Паклок. В ее детском саду в момент проверки находились 10 детей от 2 до 4 лет.