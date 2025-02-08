"Потомственного волхва" из России задержали в Таиланде

Полиция Таиланда закрыла детсад российского волхва-бодибилдера с 30 детьми

В Таиланде задержали нескольких россиян, организовавших детский сад для русскоязычных детей. Им грозят штрафы и депортация. Один из основателей детсада — бодибилдер и потомственный волхв, сообщает Telegram-канал Shot.

Полиция Пхукета пришла с проверкой в детский сад Thai Living Kids, расположенный в элитном районе. В этот момент там было 25-30 детей из русскоязычных семей. Полицейские заявили, что детсад открыт без разрешения властей, а работники наняты без оформления разрешений на работу.

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По данным газеты «Новости Пхукета», «арестованы российский директор заведения Дмитрий и три его сотрудника» (Светлана из России, Алена из Белоруссии и Сергей из Казахстана).

Им грозят крупные штрафы и депортация с запретом на въезд в Таиланд.

Telegram-канал Shot сообщает, что детсад Thai Living Kids основали два российских пауэрлифтера: Дмитрий Ш. и Дмитрий Б. Последний — бывший муж чемпионки РФ по фитнес-бикини Екатерины Усмановой.

« П о з и ц и о н и р у е т с е б я к а к п о т о м с т в е н н ы й в о л х в , п р е п о д а в а т е л ь в е д и ч е с к о й к у л ь т у р ы и т р е н е р п о р а з л и ч н ы м б о е в ы м и с к у с с т в а м . К р о м е т а й с к о г о с а д и к а , у н е г о е с т ь д в а б и з н е с а в Р Ф , с в я з а н н ы х с ф и т н е с о м » , — с о о б щ а е т к а н а л .

Также на Пхукете задержали ещё одну россиянку, которая фигурировала как «няня и партнер» детсада Chunga Changa в районе Паклок. В ее детском саду в момент проверки находились 10 детей от 2 до 4 лет.