В МВД предупредили россиян о новой мошеннической схеме

Пенсионерка из Москвы стала жертвой мошенников, лишившись 2 млн рублей. Преступники, используя сложную схему обмана, завладели банковской картой пенсионерки, представившись сотрудниками различных организаций. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД «Вестник Киберполиции России», ссылаясь на запись на официальном сайте прокуратуры города Москвы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, все началось со звонка неизвестного, представившегося специалистом по поверке счетчиков. Под этим предлогом мужчина выманил у 71-летней женщины код из SMS, получив доступ к ее личному кабинету на портале «Госуслуг».

В дальнейшем, посредством мессенджера, пенсионерке сообщили об оформлении кредита под залог ее квартиры и предоставили номер телефона для связи. Позвонив по указанному номеру, женщина разговаривала уже с лжесотрудниками Роскомнадзора и Финмониторинга, которые убедили ее открыть новый счет в банке и перевести туда все сбережения, продемонстрировав экран своего устройства.

Завершающим этапом аферы стало заявление злоумышленников о том, что банковская карта «скомпрометирована» и ее необходимо передать курьеру для замены на новую. Доверчивая пенсионерка передала карту курьеру, после чего обнаружила пропажу 2 миллионов рублей со счета.

Черемушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств хищения денежных средств.