На юго-западе Китая во время оползня пропали люди

Более 30 человек пропали без вести во время схода оползня в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом пишет агентство ChinaDaily.

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По данным агентства, ЧП произошло 8 февраля примерно в 11:50 по местному времени (06:50 мск) в одном из поселков в районе города Ибинь. Оползень разрушил десять домов.

Пока удалось спасти лишь двух человек, отметили журналисты. Поиски остальных пропавших продолжаются.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился принять все возможные меры для предотвращения трагедии.

В прошлом году в Швейцарии эвакуировали целую деревню из-за угрозы оползня. Власти деревни Бриенц в кантоне Граубюнден объявили об эвакуации жителей из-за угрозы гигантского оползня. Как сообщили чиновники, все 84 человека должны покинуть свои дома.

Специалисты предполагали, что объем оползня может составить до 1,2 млн кубометров. Геологи отметили, что верхняя часть обломков двигалась со скоростью свыше 28 см в день и могла достигнуть скорости 80 км/ч.