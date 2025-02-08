В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после атаки дронов
Власти Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Первомайском районе города после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram.
Он уточнил, что режим ЧС введен на территории многоквартирных домов, поврежденных в результате атаки дронов минувшей ночью.
«Специалисты Следственного комитета завершили работу на месте, обследовали территорию. Теперь коммунальщики могут приступить к восстановительным работам», — добавил глава региона.