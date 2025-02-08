Рок-музыканта задержали за изнасилование первоклассницы

В Петербурге задержали рок-музыканта, которого обвиняют в том, что он ходил в гости к знакомым и насиловал их дочь-первоклассницу. Об этом сообщает телеграм-канал «78 Новости».

Музыканта задержали накануне. Известно, что ему 41 год, он имеет собственную рок-группу.

По данным канала, в августе 2024 года мужчина неоднократно посещал квартиру знакомых в Мурино (Ленинградская область) и домогался их дочери первоклассницы 2017 года рождения.

Сообщается, что в 2016 году рок-музыканта уже судили по аналогичной статье в Севастополе. Тогда он был приговорён к 6 годам лишения свободы.