ВСУ атаковали нефтеперегонную станцию в российском регионе

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотника нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова приводит администрация области. По его словам, силы противовоздушной обороны отразили атаку.

П р и б ы в ш и е н а м е с т о п р о и с ш е с т в и я п р е д с т а в и т е л и о п е р а т и в н ы х с л у ж б в о з г о р а н и я н е о б н а р у ж и л и . У ж е и з в е с т н о , ч т о п р и п р о и с ш е с т в и и н и к т о н е п о с т р а д а л , п о в р е ж д е н и й о б ъ е к т о в н е т , — с к а з а л о н .

Ранее в пресс-службе Минобороны информировали, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на 8 февраля уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над четырьмя регионами РФ. Так, 18 дрона ВСУ сбили над территорией Ростовской области, еще 11 дронов ликвидировали над Волгоградской областью. Кроме того, пять БПЛА нейтрализованы над Белгородской областью и два — над Краснодарским краем.