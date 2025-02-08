Россиянка упала со скалы, делая селфи в турецкой Анталье. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

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По информации канала, инцидент произошел днем 7 февраля в районе Муратпаш провинции Анталья. Там 28-летняя Наиля Вохидова залезла на скалы, чтобы сделать эффектное селфи, но не удержалась и упала с высоты прямо на камни.

Травмированную туристку увидели местные жители и позвонили в экстренные службы. К пострадавшей приехали полицейские, скорая и пожарные. У Вохидовой обнаружили серьезную травму ноги, из-за которой она не могла передвигаться самостоятельно. Ее подняли на носилках и отправили в больницу.

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В середине октября трое российских туристов получили ранения во время ДТП в курортном районе Фетхие в турецкой провинции Мугла. Автобус перевозил 14 отдыхающих из России в аэропорт Даламан. Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи с легкими травмами.

В начале февраля в Таиланде туристический автобус упал с высоты 15 метров и застрял на горе. Группа туристов ехала с экскурсии. Водитель автобуса не справился с управлением и слетел с трассы недалеко от отеля. Среди пассажиров было двое россиян.

Ранее на Кубани шестилетний ребенок сорвался с 20-метрового склона.