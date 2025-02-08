Названы последствия атаки дронов ВСУ на Ростов-на-Дону

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что после атаки БПЛА ВСУ в 14 жилых домах в Ростове-на-Дону повреждены окна.

« П о у т о ч н ё н н о й н а 0 6 : 3 0 м с к и н ф о р м а ц и и , в Р о с т о в е п о в р е ж д е н ы о к н а и о к о н н ы е р а м ы в 1 4 м н о г о к в а р т и р н ы х ж и л ы х д о м а х » , — н а п и с а л о н в с в о ё м Telegram-канале.

На месте работают спасатели. Днём начнутся восстановительные работы.

Кроме того, в 10:00 мск в администрации города пройдёт внеплановое заседание комиссии по ЧС.

ВСУ атаковали нефтеперегонную станцию в российском регионе

Ранее сообщалось, что пункт временного размещения был подготовлен на базе лицея в Ростове-на-Дону в связи с повреждением многоквартирных жилых домов в результате атаки БПЛА.

8 февраля города и районы Ростовской области были атакованы БПЛА ВСУ.