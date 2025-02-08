Слюсарь: в 14 домах в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА повреждены окна

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что после атаки БПЛА ВСУ в 14 жилых домах в Ростове-на-Дону повреждены окна.

Названы последствия атаки дронов ВСУ на Ростов-на-Дону
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«По уточнённой на 06:30 мск информации, в Ростове повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных жилых домах», написал он в своём Telegram-канале.

На месте работают спасатели. Днём начнутся восстановительные работы.

Кроме того, в 10:00 мск в администрации города пройдёт внеплановое заседание комиссии по ЧС.

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Ранее сообщалось, что пункт временного размещения был подготовлен на базе лицея в Ростове-на-Дону в связи с повреждением многоквартирных жилых домов в результате атаки БПЛА.

8 февраля города и районы Ростовской области были атакованы БПЛА ВСУ.

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Юрий Слюсарь