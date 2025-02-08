Власти Ростовской области раскрыли подробности ночной атаки ВСУ

В ночь на 8 февраля Ростов-на-Дону подвергся массированной атаке украинских беспилотников, запущенных, предположительно, из Харьковской области. Из-за налета оказались повреждены несколько легковых автомобилей и пятиэтажных домов, эвакуированы 68 человек.

Как сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь, атаке БПЛА противника подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район. Украинские дроны-камикадзе были нейтрализованы системами радиоэлектронной борьбы и комплексами ПВО. Обломки упали в жилых районах города.

Shot: беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию в Чертково под Ростовом

В Первомайском районе Ростова оказалось повреждено остекление в шести пятиэтажных домах: по улицам: Вильнюсская, д. 4, 6, 7, 1-ой Конной Армии д. 16, 18, Веры Пановой, 37. Из одного пострадавшего здания было эвакуировано 68 жильцов. Повреждены также припаркованные рядом с домом легковые автомобили. Сумма ущерба от террористической атаки беспилотников ВСУ уточняется.

Ростовчан просят не прикасаться к фрагментам сбитых беспилотников, так как они могут нести взрывные заряды с таймером - для подрыва на земле.

В Чертковском районе беспилотниками повреждены административно-бытовые здания перерабатывающего предприятия. Эвакуировано шесть человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.