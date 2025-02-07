В Петербурге неизвестный попытался поджечь здание ФСБ

В Петербурге поймали злоумышленника, который пытался поджечь здание ФСБ. Об этом сообщил источник.

« Н а Л и т е й н о м п р о с п е к т е в П е т е р б у р г е з л о у м ы ш л е н н и к с о в е р ш и л п о п ы т к у п о д ж о г а з д а н и я Ф С Б Р о с с и и . О н б ы л з а д е р ж а н н а м е с т е п р е с т у п л е н и я » , — с о о б щ а е т с я в t e l e g r a m - к а н а л е « 7 8 / Н о в о с т и » с о с с ы л к о й н а и с т о ч н и к .

Уточняется, что на месте происшествия работают правоохранительные органы. Они устанавливают личность злоумышленника и его мотивы.

Агентство направило запрос информации в управление ФСБ по Санкт-Петербургу. Ответ ожидается.

Ранее мужчину из Петербурга задержали после того, как он поджог двери местного военкомата. После этого он пытался протаранить ворота здания.