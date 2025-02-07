78:В Санкт-Петербурге неизвестный попытался поджечь здание ФСБ

В Петербурге поймали злоумышленника, который пытался поджечь здание ФСБ. Об этом сообщил источник.

В Петербурге неизвестный попытался поджечь здание ФСБ
© РИА Новости
«На Литейном проспекте в Петербурге злоумышленник совершил попытку поджога здания ФСБ России. Он был задержан на месте преступления», сообщается в telegram-канале «78/Новости» со ссылкой на источник.

Уточняется, что на месте происшествия работают правоохранительные органы. Они устанавливают личность злоумышленника и его мотивы.

Агентство направило запрос информации в управление ФСБ по Санкт-Петербургу. Ответ ожидается.

Ранее мужчину из Петербурга задержали после того, как он поджог двери местного военкомата. После этого он пытался протаранить ворота здания.

1