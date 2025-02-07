В Петербурге неизвестный попытался поджечь здание ФСБ

78:В Санкт-Петербурге неизвестный попытался поджечь здание ФСБ
В Петербурге поймали злоумышленника, который пытался поджечь здание ФСБ. Об этом сообщил источник.
«На Литейном проспекте в Петербурге злоумышленник совершил попытку поджога здания ФСБ России. Он был задержан на месте преступления», — сообщается в telegram-канале «78/Новости» со ссылкой на источник.
Уточняется, что на месте происшествия работают правоохранительные органы. Они устанавливают личность злоумышленника и его мотивы.
Агентство направило запрос информации в управление ФСБ по Санкт-Петербургу. Ответ ожидается.
Ранее мужчину из Петербурга задержали после того, как он поджог двери местного военкомата. После этого он пытался протаранить ворота здания.