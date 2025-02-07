В Балашихе неизвестный напал на детей у школы

В подмосковной Балашихе неизвестный напал на детей рядом со школой № 10, сообщил "РГ" информированный источник.

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Инцидент произошел около 19.30 в микрорайоне Железнодорожный.

" Д е т и з д е с ь у ч а т с я в о в т о р у ю с м е н у , в с е п р о и з о ш л о , к о г д а у р о к и з а к о н ч и л и с ь , - р а с с к а з а л н а ш с о б е с е д н и к . - Д е т и в ы ш л и , с т о я л и о б щ а л и с ь , п о д о ш е л м у ж ч и н а л е т 4 0 с б о р о д о й . С н а ч а л а п р о с и л у н и х д е н е г , п о т о м н а ч а л у г р о ж а т ь н о ж о м , т р о г а т ь д е т е й , д е в о ч к и о ч е н ь и с п у г а л и с ь " .

Школьницам удалось убежать и сообщить обо всем родителям. Позднее стало известно, что похожего мужчину в синей куртке и в маске видели в местном гипермаркете, он тоже приставал к детям. Родители потерпевших потребовали привлечь злоумышленника к ответственности. Информации о реакции правоохранительных органов на эти события пока нет.