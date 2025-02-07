В Балашихе неизвестный напал на детей у школы
В подмосковной Балашихе неизвестный напал на детей рядом со школой № 10, сообщил "РГ" информированный источник.
Инцидент произошел около 19.30 в микрорайоне Железнодорожный.
"Дети здесь учатся во вторую смену, все произошло, когда уроки закончились, - рассказал наш собеседник. - Дети вышли, стояли общались, подошел мужчина лет 40 с бородой. Сначала просил у них денег, потом начал угрожать ножом, трогать детей, девочки очень испугались".
Школьницам удалось убежать и сообщить обо всем родителям. Позднее стало известно, что похожего мужчину в синей куртке и в маске видели в местном гипермаркете, он тоже приставал к детям. Родители потерпевших потребовали привлечь злоумышленника к ответственности. Информации о реакции правоохранительных органов на эти события пока нет.