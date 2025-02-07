Самолет с пассажирами бесследно исчез на Аляске

На Аляске бесследно исчез самолет с девятью пассажирами и пилотом. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что самолет летел в город Ном, который расположен на южном побережье полуострова Сьюард на западе Аляски. Местные власти организовали поисковую операцию — самолет ищут на земле, поскольку погода препятствует поиску с воздуха. При этом в операции участвуют Национальная гвардия, береговая охрана и армия.

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« М ы р е а г и р у е м н а с о о б щ е н и е о п р о п а в ш е м с а м о л е т е к о м п а н и и B e r i n g A i r . Н а б о р т у н а х о д и л о с ь д е с я т ь ч е л о в е к , с а м о л е т C e s s n a C a r a v a n с л е д о в а л и з У н а л а к л и т а в Н о м » , — с о о б щ и л и в д о б р о в о л ь н о й п о ж а р н о й с л у ж б е г о р о д а Н о м .

Ранее частный самолет в Германии попал в туман, врезался в деревья и разбился.