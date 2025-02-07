Самолет с пассажирами бесследно исчез на Аляске
На Аляске бесследно исчез самолет с девятью пассажирами и пилотом. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что самолет летел в город Ном, который расположен на южном побережье полуострова Сьюард на западе Аляски. Местные власти организовали поисковую операцию — самолет ищут на земле, поскольку погода препятствует поиску с воздуха. При этом в операции участвуют Национальная гвардия, береговая охрана и армия.
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«Мы реагируем на сообщение о пропавшем самолете компании Bering Air. На борту находилось десять человек, самолет Cessna Caravan следовал из Уналаклита в Ном», — сообщили в добровольной пожарной службе города Ном.
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