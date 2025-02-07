В Москве прогремел взрыв в новостройке

На севере столицы прогремел взрыв в новостройке, сообщил агентству "Москва" осведомленный источник.

Инцидент произошел в одной из квартир дома №50 на Михалковской улице. Недавно построенную многоэтажку готовили к заселению, но внезапно на втором этаже взорвался газовый баллон. Обрушилась одна из перегородок здания.

В российском многоэтажном доме прогремел взрыв

После взрыва начался пожар, площадь составила 14 квадратных метров. Прибывшие подразделения МЧС оперативно-ликвидировали очаг, данных пострадавших не поступало.