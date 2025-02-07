Бастрыкин распорядился возбудить дело после угроз главреду агентства "Регнум"
Как сообщает СК, ведомство заметило сообщения в медиапространстве о том, что главному редактору информационного агентства "Регнум" поступают угрозы физической расправы. Злоумышленники требуют отказ от публикаций с упоминанием одной из национальностей.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по Москве возбудить уголовное дело и доложить ему, что удалось выяснить.
Само расследование уже стоит на контроле в центральном аппарате СК.