Бастрыкин распорядился возбудить дело после угроз главреду агентства "Регнум"

Как сообщает СК, ведомство заметило сообщения в медиапространстве о том, что главному редактору информационного агентства "Регнум" поступают угрозы физической расправы. Злоумышленники требуют отказ от публикаций с упоминанием одной из национальностей.

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Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по Москве возбудить уголовное дело и доложить ему, что удалось выяснить.

Само расследование уже стоит на контроле в центральном аппарате СК.