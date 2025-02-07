Сын погибших в авиакатастрофе фигуристов перестал отвечать на звонки

Сын погибших фигуристов Наумова и Шишковой перестал отвечать на звонки
Сын погибших в авиакатастрофе фигуристов Вадима Наумова и Ирины Шишковой Максим перестал отвечать на звонки и сообщения. Об этом рассказал друг семьи, фигурист Андрей Бушков.
«С Максимом мне пока не удалось связаться, он на звонки и на сообщения не отвечает. Мне сказали, что он вообще никому сейчас не отвечает», - поделился источник с сайтом Kp.ru.
Рядом с Максимом находится женщина, опекавшая его во время разъездов родителей. Она уговаривает его реагировать на сообщения, так как люди хотят выразить соболезнования.
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Бушков рассказал, что мать Шишковой «слегла» - ей ставят капельницы.
«После звонков от родных и близких становится только хуже, поэтому ее пока ограждают от общения», - рассказал источник.
Ранее сообщалось, что родители Наумова не попадут на похороны в США. Его мама неважно себя чувствует, а также не может оставить мужа, за которым требуется постоянный уход.
Российские фигуристы погибли в результате крушения самолета. Пассажирский борт столкнулся с военным вертолетом в Вашингтоне.