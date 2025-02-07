Сын погибших в авиакатастрофе фигуристов перестал отвечать на звонки

Сын погибших в авиакатастрофе фигуристов Вадима Наумова и Ирины Шишковой Максим перестал отвечать на звонки и сообщения. Об этом рассказал друг семьи, фигурист Андрей Бушков.

« С М а к с и м о м м н е п о к а н е у д а л о с ь с в я з а т ь с я , о н н а з в о н к и и н а с о о б щ е н и я н е о т в е ч а е т . М н е с к а з а л и , ч т о о н в о о б щ е н и к о м у с е й ч а с н е о т в е ч а е т » , - п о д е л и л с я и с т о ч н и к с с а й т о м Kp.ru.

Рядом с Максимом находится женщина, опекавшая его во время разъездов родителей. Она уговаривает его реагировать на сообщения, так как люди хотят выразить соболезнования.

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Бушков рассказал, что мать Шишковой «слегла» - ей ставят капельницы.

« П о с л е з в о н к о в о т р о д н ы х и б л и з к и х с т а н о в и т с я т о л ь к о х у ж е , п о э т о м у е е п о к а о г р а ж д а ю т о т о б щ е н и я » , - р а с с к а з а л и с т о ч н и к .

Ранее сообщалось, что родители Наумова не попадут на похороны в США. Его мама неважно себя чувствует, а также не может оставить мужа, за которым требуется постоянный уход.

Российские фигуристы погибли в результате крушения самолета. Пассажирский борт столкнулся с военным вертолетом в Вашингтоне.