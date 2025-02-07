Соседка историка Соколова рассказала подробности про ночь убийства
Соседка доцента СПбГУ Олега Соколова рассказала подробности про ночь, в которую была убита аспирантка Анастасия Ещенко. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам соседки, в ночь убийства она слышала, как из квартиры Соколова доносился женский плач. Кроме того, свидетельница также утверждает, что слышала оскорбления со стороны Соколова, и просьбы остановиться от убитой. После этого послышался звук падения.
«Она сообщает о том, что помнит около пяти ударов об пол и стены, а после (Ещенко – прим. ред.) сказала, что прощала (Соколову – прим. ред.) измены, а потом сказала, что никуда не пойдет, только чтобы он ее не трогал. После этого она услышала громкий женский визг, который длился не более 2-3 секунд, так повторилось 2-3 раза. В комнате стало тихо минут на 30-40, после чего она услышала мирный диалог, слов которого не разобрала, а затем легла спать и крепко уснула, поэтому более ничего не слышала», — сказано в материалах суда.
Утверждается, что квартира свидетельницы отделена от квартиры Соколова деревянной перегородкой, через которую хорошо доносятся звуки. При этом женщина также рассказала, что за последнюю неделю несколько раз слышала ссоры и драки из квартиры доцента.
Напомним, что в ночь на 8 ноября 2019 года произошло убийство 24-летней Анастасии Ещенко. Согласно версии следствия, ее убил 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов, с которым она состояла в отношениях. Как сообщили обвинители, он застрелил девушку из охотничьего карабина в своей квартире в Санкт-Петербурге. После этого Соколов расчленил ее тело с помощью пилы, сложил останки Ещенко в рюкзак, и попытался выбросить его в реку Мойку, но поскользнулся и упал в реку — позже его вместе с рюкзаком вытащил из реки прохожий.
Позже Соколова признали виновным в убийстве. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил его к 12,5 годам лишения свободы.
Ранее Соколову отказали в службе на СВО из-за возраста.