Соседка историка Соколова рассказала подробности про ночь убийства

Соседка доцента СПбГУ Олега Соколова рассказала подробности про ночь, в которую была убита аспирантка Анастасия Ещенко. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам соседки, в ночь убийства она слышала, как из квартиры Соколова доносился женский плач. Кроме того, свидетельница также утверждает, что слышала оскорбления со стороны Соколова, и просьбы остановиться от убитой. После этого послышался звук падения.

« О н а с о о б щ а е т о т о м , ч т о п о м н и т о к о л о п я т и у д а р о в о б п о л и с т е н ы , а п о с л е ( Е щ е н к о – п р и м . р е д . ) с к а з а л а , ч т о п р о щ а л а ( С о к о л о в у – п р и м . р е д . ) и з м е н ы , а п о т о м с к а з а л а , ч т о н и к у д а н е п о й д е т , т о л ь к о ч т о б ы о н е е н е т р о г а л . П о с л е э т о г о о н а у с л ы ш а л а г р о м к и й ж е н с к и й в и з г , к о т о р ы й д л и л с я н е б о л е е 2 - 3 с е к у н д , т а к п о в т о р и л о с ь 2 - 3 р а з а . В к о м н а т е с т а л о т и х о м и н у т н а 3 0 - 4 0 , п о с л е ч е г о о н а у с л ы ш а л а м и р н ы й д и а л о г , с л о в к о т о р о г о н е р а з о б р а л а , а з а т е м л е г л а с п а т ь и к р е п к о у с н у л а , п о э т о м у б о л е е н и ч е г о н е с л ы ш а л а » , — с к а з а н о в м а т е р и а л а х с у д а .

Утверждается, что квартира свидетельницы отделена от квартиры Соколова деревянной перегородкой, через которую хорошо доносятся звуки. При этом женщина также рассказала, что за последнюю неделю несколько раз слышала ссоры и драки из квартиры доцента.

Напомним, что в ночь на 8 ноября 2019 года произошло убийство 24-летней Анастасии Ещенко. Согласно версии следствия, ее убил 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов, с которым она состояла в отношениях. Как сообщили обвинители, он застрелил девушку из охотничьего карабина в своей квартире в Санкт-Петербурге. После этого Соколов расчленил ее тело с помощью пилы, сложил останки Ещенко в рюкзак, и попытался выбросить его в реку Мойку, но поскользнулся и упал в реку — позже его вместе с рюкзаком вытащил из реки прохожий.

Позже Соколова признали виновным в убийстве. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил его к 12,5 годам лишения свободы.

Ранее Соколову отказали в службе на СВО из-за возраста.