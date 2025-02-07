Мужчину зарезали, женщину забили молотком: тела пары нашли в квартире на Урале

Убийство пары из Каменска-Уральского преступник "растянул" на два дня - сначала он забрал жизнь мужчины, а уже на следующий день пришел за женщиной.

Подозреваемый, 19-летней свердловчанин, в чьей квартире и произошло убийство, по информации соседей уже задержан. По предварительным данным мужчина скончался от ножевых ранений, а девушку забили молотком.

Как рассказал местный житель изданию URA.RU, убитую он видел на улице непосредственно перед убийством - она была пьяна. Ее нашли на кухне полуголой, а тело ее возлюбленного - в комнате.

Также ИА со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что подозреваемый ранее уже имел проблемы с правоохранительными органами, но мотив убийства пока неясен.

Ранее сообщалось о двойном убийстве 26-летней давности, которое раскрыли в Тюмени.