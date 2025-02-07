Внучке бывшего мэра Самары предъявили обвинения
Внучке бывшего мэра Самары Виктора Тархова предъявлено обвинение в убийстве двух лиц. Об этом сообщили в СК РФ.
«В Самаре предъявлено обвинение внучке бывшего мэра города в двойном убийстве», — сообщили представители Следственного комитета в telegram-канале ведомства.
Утверждается, что обвиняемая совершила преступление в квартире своих бабушки и дедушки на почве неприязненных отношений.
По версии следствия, девушка находясь в квартире своих бабушки и дедушки, на почве «возникших неприязненных отношений, совершила их убийство, а затем приняла меры к сокрытию их тел». Дополнительно установлено, что помещение было обработано химическим раствором щелочи для уничтожения следов преступления.
Стало известно о долгах внучки убитого экс-мэра Самары Тархова
В среду, 5 февраля, поступила информация, что в Самарской области, застрелили экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супругу Наталью. Подозрения легли на их внучку Екатерину.
Следствие также выявило, что подозреваемая тщательно готовилась к совершению убийства. Она приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Подозреваемая не работала, и потерпевшие финансово поддерживали ее, предоставляя жилье в центре города.