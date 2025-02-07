Внучке бывшего мэра Самары предъявили обвинения

Внучке бывшего мэра Самары Виктора Тархова предъявлено обвинение в убийстве двух лиц. Об этом сообщили в СК РФ.

« В С а м а р е п р е д ъ я в л е н о о б в и н е н и е в н у ч к е б ы в ш е г о м э р а г о р о д а в д в о й н о м у б и й с т в е » , — с о о б щ и л и п р е д с т а в и т е л и С л е д с т в е н н о г о к о м и т е т а в t e l e g r a m - к а н а л е в е д о м с т в а .

Утверждается, что обвиняемая совершила преступление в квартире своих бабушки и дедушки на почве неприязненных отношений.

По версии следствия, девушка находясь в квартире своих бабушки и дедушки, на почве «возникших неприязненных отношений, совершила их убийство, а затем приняла меры к сокрытию их тел». Дополнительно установлено, что помещение было обработано химическим раствором щелочи для уничтожения следов преступления.

Стало известно о долгах внучки убитого экс-мэра Самары Тархова

В среду, 5 февраля, поступила информация, что в Самарской области, застрелили экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супругу Наталью. Подозрения легли на их внучку Екатерину.

Следствие также выявило, что подозреваемая тщательно готовилась к совершению убийства. Она приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Подозреваемая не работала, и потерпевшие финансово поддерживали ее, предоставляя жилье в центре города.