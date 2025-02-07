Момент ликвидации экс-лидера «Хезболлы» попал на видео

Момент ликвидации экс-лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы попал на видео. На опубликованных телеканалом Kan кадрах видно, как происходит взрыв и из-под асфальта вырывается огонь.

На видео можно заметить людей на улице. Однако их взрыв, судя по всему, не задел.

Израиль в сентябре 2024 года сообщил о гибели Насраллы в результате авиаудара по Бейруту. В израильской армии назвали его ответственным за гибель многих израильтян. Кроме того, Насраллу считали организатором терактов по всему миру.

Насралла возглавлял «Хезболлу» с 1992 года, в момент ликвидации ему было 64 года. После смерти Насраллы группировку возглавил ее сооснователь Хашем Сафи ад-Дин.