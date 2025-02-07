В ЛНР обнаружили тайник со снарядами и пехотными огнеметами

Сотрудники полиции около поселка Родаково в Луганской Народной Республике (ЛНР) обнаружили тайник с оружием и боеприпасами, включая 200 снарядов различных калибров, свыше 2,5 тыс. патронов к автоматическому оружию, суббоеприпасы к РСЗО и реактивные пехотные огнеметы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

" П р а в о о х р а н и т е л и О М В Д Р о с с и и " С л а в я н о с е р б с к и й " с о в м е с т н о с к о л л е г а м и и з с в о д н о г о о т р я д а п о л и ц и и МВД России в ЛНР на открытом участке местности неподалеку от поселка городского типа Родаково обнаружили арсенал оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в тайнике находилось 619 взрывателей, ракеты 9М114 и С8, 39 снарядов калибра 132 мм, десять выстрелов ПГ-7В, снаряд калибра 240 мм, 140 152-мм и семь 120-мм снарядов, а также три суббоеприпаса к РСЗО "Ураган". Кроме того, были обнаружены одна 82-мм и двенадцать 120-мм мин, более 2,5 тыс. патронов калибров 5,45 и 7,62 мм, два патрона калибра 30-мм и два реактивных пехотных огнемета РПО-А "Шмель".