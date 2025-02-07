Следствие по делу лидера "Левого фронта" Удальцова завершили

Следствие по делу координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, который обвиняется в оправдании терроризма, завершено. Об этом журналистам сообщил его адвокат Дмитрий Репкин.

" С л е д с т в е н н ы е д е й с т в и я п о д е л у Удальцова завершены, сторона защиты начала ознакомление с его материалами", - сказал защитник.

Удальцову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). Причиной послужил пост в его Telegram-канале в поддержку членов марксистского кружка из Уфы, которые обвиняются в терроризме. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал Удальцова.

В 2014 году Мосгорсуд признал его виновным в организации массовых беспорядков и приговорил к 4,5 года колонии. В августе 2017 года он освободился из колонии.