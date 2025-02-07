«Замуровавшего» женщину внутри ТЦ депутата задержали в Дагестане
Правоохранители в Дагестане задержали депутата горсобрания Дербента Ровшана Омарова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона.
Речь идет о местном политике, который построил торговый центр на площадке, где раньше находился четырехэтажный дом. Выкупить его полностью Омарову не удалось, поскольку одна из жительниц отказалась от продажи своей квартиры. В результате ТЦ возвели вокруг квартиры женщины — она оказалась «замурована» внутри построенного здания. Глава Дагестана Сергей Меликов тогда назвал случившееся «беспределом», а также поручил проверить информацию.
«По местам проживания Ровшана Омарова прошли обыски, он задержан», — сказал собеседник агентства.
По словам источника ТАСС, депутата подозревают в организации пребывания иностранцев на территории республики. Иные подробности в публикации не приводятся.