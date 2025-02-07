В Волгограде активисты обратились в СК из-за травли птиц в центре реабилитации

В Волгограде глава центра реабилитации диких животных "Птичий Остров" Алина Ерина обратилась в СК РФ с жалобой на травлю птиц. Женщина рассказала 360.ru, что подозревает в этом своих соседей. Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

По словам Ериной, в течение последних 10 лет она подвергается нападкам соседей из-за того, что они претендовали на дом, который в итоге купили ее родители. С тех пор, по словам женщины, они начали мстить через животных – избили собаку и отравили птиц.

" У н а с с в е с н ы 2 0 2 4 г о д а н а ч и н а е т с я м а с с и р о в а н н а я а т а к а н а н а ш ц е н т р р е а б и л и т а ц и и . А и с т у м е р , о т е к м о з г а н а ф о н е р е з к о г о о т р а в л е н и я н а п р о к с е н о м . Э т о п о д т в е р д и л о и с с л е д о в а н и е . Н а ш и п т и ц ы п р о с т о с т а л и к а к и м - т о к а м н е м п р е т к н о в е н и я " , — р а с с к а з а л а Е р и н а .

Она обратилась к юристам, записала видео о случившемся и написала в СК, откуда ей пришёл ответ, что дело взял на контроль Бастрыкин. По словам женщины, соседи говорят, что им не нравятся запах и шум, но на предложение прийти и проверить состояние центра, либо пожаловаться в момент, когда будет шум, они не ответили. Все вольеры чисто убираются, и никакого шума от обитателей центра нет, подчеркнула Ерина. По ее словам, из них выжили только чайка, лебеди и несколько ворон.