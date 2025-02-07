В Крыму арестовали риелторов за мошенничество с жилищными сертификатами

Сотрудниками одного из риелторских агентств в Республике Крым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста за хищение свыше 66 млн рублей при мошенничестве с херсонскими жилищными сертификатами, сообщили в пресс-службе Симферопольского районного суда региона.

" С и м ф е р о п о л ь с к и м р а й о н н ы м с у д о м Республики Крым в отношении сотрудников одного из риелторских агентств, находящегося в селе Доброе Симферопольского района, подозреваемых в причастности к совершению особо тяжкого преступления, избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. Вышеуказанные лица органом предварительного следствия подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере на общую сумму, превышающую 66 млн рублей, выплаченных на основании жилищных сертификатов жителям города Херсона и Херсонской области", - говорится в сообщении.

Суд при избрании меры пресечения учел, что подозреваемые могут оказать давление на свидетелей или скрыться, так как подозреваются в тяжком умышленном преступлении, за которое предусмотрено длительное лишение свободы.