Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Екатерина, подозреваемая в убийстве родственников, имела долги по кредитам.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные ФССП, в отношении девушки за два года было открыто четыре исполнительных производства. Одно из них касалось взысканий имущественного характера на сумму 361 743 рубля.

Ранее стало известно, что бывшего мэра Самары застрелили вместе с женой.

Появились новые подробности убийства бывшего мэра Самары Тархова

Самарский суд подтвердил, что арестовал Екатерину Тархову, родственницу убитых экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, на два месяца по статье об убийстве.