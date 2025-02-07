Российский судья брал взятки от адвокатов через жену

Сотрудники ФСБ задержали в Ингушетии трех адвокатов по подозрению в даче взяток судье Верховного суда республики Сергею Бойчуку. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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По данным издания, задержаны Сергей Табуев, Исрапил Боков и Наталья Лонерт — супруга судьи, через которую, по версии следствия, шла передача взяток. Сам Бойчук тоже стал фигурантом дела за получение незаконного вознаграждения.

По версии следствия, весной 2023 года Табуев передал через Лонерт ее мужу-судье 100 тысяч рублей за помощь в деле двух граждан Вьетнама, которым грозило выдворение из России за нарушение миграционного законодательства. Адвокат Боков с помощью 150 тысяч рублей добился от судьи Бойчука смягчение наказания фигуранту дела о психотропных веществах.

Адвокатов доставят в Москву, где будет решаться вопрос об их аресте.

Судья Бойчук был лишен своих полномочий, он находится под следствием вместе с бывшим председателем Магасского райсуда Магомедом Аушевым по уголовному делу о получении взятки от застройщика Адама Картоева за незаконные решения в пользу участников признанного террористическим и запрещенного в России боевого крыла группы (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего судьи Шахтинского городского суда за мошенничество с социальными выплатами.