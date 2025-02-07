Иностранца приговорили к 20 годам по делу о смертельном отравлении 10 человек наркотиками
Советский районный суда Астрахани приговорил иностранца к 20 годам колонии строгого режима за смертельное отравление 10 человек наркотиками. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.
Мужчину признали виновным по статьям 228.1 («Незаконный сбыт наркотических средств»), 30, 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств») и 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.
По версии следствия, осужденный купил в интернете наркотики и решил незаконно их сбыть. Он стал делать закладки на территории Астрахани и по неосторожности допустил замену наркотического вещества на более сильнодействующее. В результате местные жители употребили его в опасном для жизни и здоровья количестве.