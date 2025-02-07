Иностранца приговорили к 20 годам по делу о смертельном отравлении 10 человек наркотиками

Советский районный суда Астрахани приговорил иностранца к 20 годам колонии строгого режима за смертельное отравление 10 человек наркотиками. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.

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Мужчину признали виновным по статьям 228.1 («Незаконный сбыт наркотических средств»), 30, 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств») и 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

По версии следствия, осужденный купил в интернете наркотики и решил незаконно их сбыть. Он стал делать закладки на территории Астрахани и по неосторожности допустил замену наркотического вещества на более сильнодействующее. В результате местные жители употребили его в опасном для жизни и здоровья количестве.