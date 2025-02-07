Сотрудники ФСБ задержали участника «спящей» ячейки украинского националистического объединения. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по Москве и Московской области, в социальных сетях 32-летний мужчина склонял российских военных к переходу на сторону противника.

Отмечается, что россиянин является неонационалистом и до начала спецоперации неоднократно выезжал на территорию Украины. Там он установил контакт с командиром одного из подразделений батальона «Азов»* и вступил в его ряды.

С начала спецоперации москвич по заданию кураторов знакомился в соцсетях с российскими военными и склонял их к государственной измене. Также мужчина собирал данные о дислокации российских войск в зоне боевых действий, их вооружении, количестве личного состава и потерях.

Возбуждено уголовное дело об участии в деятельности организации, признанной в РФ террористической. Подозреваемого арестовали. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

* запрещенная в России террористическая организация