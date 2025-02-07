Возложившей цветы к памятнику поэту Шевченко петербурженке сменили меру пресечения

Суд изменил меру пресечения с ареста на запрет определенных действий Дарье Козыревой, которая обвиняется в повторной дискредитации армии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Девушка сначала попала в СИЗО за возложение цветов к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко. Однако в декабре прокурор просил меру пресечения изменить на запрет определенных действий. Сама Козырева и ее адвокат также просили изменить меру пресечения, установить запрет на общение только с участниками уголовного судопроизводства.

В итоге суд изменил арест на запрет определенных действий по 02 декабря 2025 года. Козыревой запрещено выходить из квартиры с 21:00 до 07:00 без разрешения следователя либо суда, общаться с участниками уголовного судопроизводства кроме защитника, следователя, оперативных сотрудников и близких родственников.

Также девушке запретили отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, в том числе через электронные средства связи, использовать без разрешения следователя и суда мобильную связь и пользоваться интернетом, за исключением вызова скорой помочь, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, а также для общения с контролирующим органом, защитником, следователем, судом. Подсудимой запретили делать публичные сообщения, заявления, обращения, давать интервью и комментарии, в том числе через СМИ.

15 декабря 2023 года на петербурженку составляли протокол о дискредитации армии за пост в соцсети "ВКонтакте", в котором она критиковала законы, связанные со спецоперацией на Украине.

Второй протокол о дискредитации российской армии в отношении девушки составили после задержания 24 февраля 2024 года за наклеенный на памятник Шевченко плакат с фрагментом его стихотворения "Завещание".