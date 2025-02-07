Нигериец обманул пять россиянок и выманил свыше 9 млн рублей

Гражданина Нигерии 2001 года рождения обвинили мошенничестве, в составе организованной группы он участвовал в обмане пяти женщин из различных регионов России, в том числе Якутии. У них похищено свыше 9,1 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии.

" У п я т и ж и т е л ь н и ц р а з л и ч н ы х р е г и о н о в Р о с с и и , в т о м ч и с л е Р е с п у б л и к и С а х а ( Я к у т и я ) , п о х и щ е н о п у т е м о б м а н а б о л е е 9 , 1 м л н р у б л е й " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый в ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан в Калужской области и в настоящее время содержится под стражей в Якутии.

По версии следствия, обвиняемый вошел в состав организованной группы. Мошенники знакомились в социальных сетях с женщинами, вступали с ними в переписку и убеждали в своих романтических чувствах. В последующем женщинам сообщали об отправке посылок с подарками, денежных переводов, автомобиля, желании приехать для личного знакомства. При этом для получения посылки женщинам необходимо было оплатить госпошлину, таможенные сборы, средства для узаконивания направленных денежных переводов, доставки автомобиля и т. д. Обвиняемый обеспечивал перевод поступающих от потерпевших средств на банковские карты, подконтрольные членам организованной группы.