Начальница российского почтового отделения сожгла офис ради сокрытия кражи

Начальницу сельского почтового отделения в Сухобузимском районе Красноярского края заподозрили в похищении денег и поджоге здания почты. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Инцидент произошел в январе. По предварительной информации, женщина похитила 190 тысяч рублей из поступивших платежей. Скрыть кражу она решила поджогом здания почты, чем причинила ущерб «Почте России» в значительном размере.

Следователи возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога, повлекшее тяжкие последствия). Следователи продолжают установление всех обстоятельств совершенного преступления.