Стало известно еще об одном отравившемся после ужина пельменями из «ВкусВилла» ребенке

Стало известно еще об одном случае отравления ребенка после употребления пельменей из магазина «ВкусВилл». Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Ребенок, пол которого не раскрывается, отравился в конце ноября, однако известно об этом стало только в феврале. Его мать рассказала, что в тот день мальчик ел дома только пельмени и то же, что и другие дети в детском саду. При этом, как отметила россиянка, больше никто из группы не заболел.

Ребенок девушки ел пельмени производства компании «Чали», зарегистрированной в Орловской области. В ноябре пельменями этого производителя отравились дети в Москве.

Россиянка утверждает, что ее ребенок отравился именно пельменями. При этом проведенная проверка не выявила в продукте сальмонеллы — именно ее нашли у других отравившихся детей.

В конце января жители Пермского края массово отравились шаурмой. Все они купили стритфуд в одном и том же киоске. С симптомами отравления в больницы попали 14 человек, в том числе четверо детей. Владельцу бизнеса грозит два года лишения свободы по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.