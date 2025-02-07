Россиянка избивала новорожденную дочь и снимала это на камеру

В Алтайском крае прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

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Согласно материалам дела, в декабре 2024 года обвиняемая из Новоалтайска, поссорившись с супругом, обрушила свой гнев на дочь 2024 года рождения. Женщина несколько раз пнула младенца ногой. При этом свои действия она фиксировала на камеру.

" Д о р е ш е н и я в о п р о с а о л и ш е н и и м а т е р и р о д и т е л ь с к и х п р а в о р г а н а м и о п е к и д е т и и з ъ я т ы и п о м е щ е н ы в с п е ц и а л и з и р о в а н н о е г о с у д а р с т в е н н о е у ч р е ж д е н и е " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и в е д о м с т в а .

Вскоре обвиняемая предстанет перед городским судом.

До этого жительница Нижнего Новгорода избила младенца в коляске и привлекла внимание полиции.