Россиянка избивала новорожденную дочь и снимала это на камеру
В Алтайском крае прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Согласно материалам дела, в декабре 2024 года обвиняемая из Новоалтайска, поссорившись с супругом, обрушила свой гнев на дочь 2024 года рождения. Женщина несколько раз пнула младенца ногой. При этом свои действия она фиксировала на камеру.
"До решения вопроса о лишении матери родительских прав органами опеки дети изъяты и помещены в специализированное государственное учреждение", - говорится в сообщении ведомства.
Вскоре обвиняемая предстанет перед городским судом.
До этого жительница Нижнего Новгорода избила младенца в коляске и привлекла внимание полиции.