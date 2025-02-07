На Казанском вокзале Москвы мужчина избил охранника поезда

В столице на Казанском вокзале полиция задержала мужчину, жестоко избившего охранника транспорта, пострадавший госпитализирован, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемому 35 лет, это уроженец Ярославской области, само происшествие случилось в вагоне электропоезда, уточнила Волк в своем Telegram-канале.

Пассажир отказался покинуть вагон на конечной станции. В результате словесной перепалки мужчина набросился на охранника, повалил его на пол и жестоко избил, после чего скрылся с места происшествия.

Полицейские обнаружили мужчину с кровавыми следами на одежде на территории вокзала. Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он задержан, опрошен и передан следственным органам для дальнейшего разбирательства.

Пострадавший охранник госпитализирован с серьезными травмами. Возбуждено уголовное дело.

В январе на станции метро Москвы «Тверская» пассажир избил другого человека молотком.