В Воинской части в Краматорске командир батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Тесленко застрелил своего бойца Валентина Козлюка за отказ отдавать руководству боевые выплаты. Об этом сообщил Telegram-канал Политика Страны со ссылкой на сообщения жены военного Лии Мороз в социальных сетях.

© Lenta.ru

Об инциденте стало известно еще 18 декабря. По словам женщины, накануне этого над ее супругом издевался комбат ВСУ, а также старший сержант Сергей Каус.

Она также сообщила, что сразу после начала вымогательств обратилась в Государственное бюро расследований республики, однако ведомство сразу не предприняло никаких мер, так как хотело поймать офицеров «на горячем» 14 декабря. Однако еще до наступления этой даты Козлюка сильно избили и застрелили, утверждает его вдова.

Женщина отметила, что после произошедшего Тесленко и Каус были помещены под арест. Им также вручили подозрение в совершенном преступлении.

Гибель Козлюка в своем Telegram-канале также признавала Жашковская территориальная община. Они не сообщили причину этого, но отметили, что он ушел из жизни в районе Краматорска 8 декабря. При этом ГБР не сообщало, завершено ли расследование по данному факту.

Ранее стало известно, что некий иностранный боец застрелил британского наемника Дэниела Берка, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины. Отмечается, что в наемника стрелял человек, называвший себя его другом.