Тела экс-мэра Самары и его супруги будут искать с с помощью GPS-трекеров
Тела экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги будут искать с с помощью GPS-трекеров, заявили в пресс-службе регоператора АО «Экология».
Как сообщает kp.ru, вероятно, трупы находятся на мусорном полигоне.
Появились новые подробности убийства бывшего мэра Самары Тархова
«Мы знаем где была машина, какие делала остановки и можем определить, в каком месте на полигоне была выгрузка. Эти данные помогут следователям определить примерные места поисков», — заявили изданию в компании.
Региональный оператор по обращению с ТКО подтвердил, что мусор из контейнеров, расположенных по предполагаемому маршруту передвижения подозреваемой в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова, отвезли на свалку.