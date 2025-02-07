Тела экс-мэра Самары и его супруги будут искать с с помощью GPS-трекеров

Тела экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги будут искать с с помощью GPS-трекеров, заявили в пресс-службе регоператора АО «Экология».

Как сообщает kp.ru, вероятно, трупы находятся на мусорном полигоне.

Появились новые подробности убийства бывшего мэра Самары Тархова

« М ы з н а е м г д е б ы л а м а ш и н а , к а к и е д е л а л а о с т а н о в к и и м о ж е м о п р е д е л и т ь , в к а к о м м е с т е н а п о л и г о н е б ы л а в ы г р у з к а . Э т и д а н н ы е п о м о г у т с л е д о в а т е л я м о п р е д е л и т ь п р и м е р н ы е м е с т а п о и с к о в » , — з а я в и л и и з д а н и ю в к о м п а н и и .

Региональный оператор по обращению с ТКО подтвердил, что мусор из контейнеров, расположенных по предполагаемому маршруту передвижения подозреваемой в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова, отвезли на свалку.