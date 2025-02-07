Тела экс-мэра Самары и его супруги будут искать с с помощью GPS-трекеров

Тела экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги будут искать с с помощью GPS-трекеров, заявили в пресс-службе регоператора АО «Экология».

Как сообщает kp.ru, вероятно, трупы находятся на мусорном полигоне.

Появились новые подробности убийства бывшего мэра Самары Тархова

«Мы знаем где была машина, какие делала остановки и можем определить, в каком месте на полигоне была выгрузка. Эти данные помогут следователям определить примерные места поисков», заявили изданию в компании.

Региональный оператор по обращению с ТКО подтвердил, что мусор из контейнеров, расположенных по предполагаемому маршруту передвижения подозреваемой в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова, отвезли на свалку.

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