В Кронштадте кадет отравился, выпив реактив в кабинете химии

В Петербурге 14-летнего подростка госпитализировали после спора. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источники.

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Инцидент произошел в Кронштадте. По данным издания, молодой человек поспорил с другими кадетами, что сможет выпить химические реактивы, которые находились в кабинете химии в пробирке.

" П р е д п о л о ж и т е л ь н о , в н е й б ы л р а с т в о р б а р и я " , – с о о б щ а е т с я в п у б л и к а ц и и .

В результате подросток попал в больницу с отравлением. Информация о его состоянии не уточняется.

До этого в Сургуте подросток получил травму спины из-за спора. Перед занятиями он вместе со знакомыми пошел в спортзал вечерней школы, где они решили выяснить, кто сильнее.

Для этого 16-летний пострадавший попытался поднять 100-килограммовую штангу. Во время упражнения юноша почувствовал боль в спине.

После этого вместе со знакомыми он пошел прыгать в сугробы, и в этот момент боль усилилась. Позже он попал в больницу с множественными переломами грудного отдела позвоночника.