Мертвую школьницу нашли в элитном поселке в Казани

Мертвое тело 15-летней школьницы обнаружили жители в одном из гаражей в элитном поселке Казанская усадьба в Татарстане. Об этом пишет издание KazanFirst.

По его информации, в личном дневнике, найденном у девочки, есть запись от 5 февраля, где сказано, что «изнутри ее что-то убивает и ей тяжело дышать». При этом она просит никого не винить в своей смерти и не плакать. Оставшиеся у нее книги школьница завещала учительнице литературы.

По данным коллеги, девочка училась в одном из казанских лицеев, ее воспитывала мама.

По факту гибели школьницы возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы писали о случае на Бору, где подросток подозревается в избиении девочки и угрозе лишить ее жизни.