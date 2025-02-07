Три арестованных топ-менеджера «Роснано» обжаловали меру пресечения

Три топ-менеджера компании "Роснано", арестованные по делу о нецелевом расходовании более 43 млрд руб, обжаловали меру пресечения. Об этом агентствуРИА Новости сообщили в суде.

30 января стало известно о задержании фигурантов. Они проходят по делу о нецелевом расходовании более 43 млрд руб. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

1 февраля сообщалось, что суд арестовал экс-директора по методологии учета, налогообложению и отчетности "Роснано" Марину Касенкову, экс-зампреда правления и исполнительного директора Бориса Подольского и его бывшего заместитиля, директора по финансам Артура Галстяна.

В апреле 2024 года по делу о хищениях из "Роснано" были заочно арестованы два бывших топ-менеджера — Олег Киселев и Ирина Рапопорт. Их обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Главу компании "Пластик лоджик" Бориса Галкина отправили в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в растрате денежных средств, выделенных "Роснано".