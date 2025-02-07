Особняк экс-владельца ПСБ в центре Москвы пустят с молотка

Особняк бывшего владельца Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева в центре Москвы пустят с молотка. О планируемых торгах сообщает РБК.

Собрание кредиторов Ананьева собирается утвердить условия и сроки продажи его имущества в рамках процедуры банкротства. На торги выставят дом в Кропоткинском переулке в центре столицы и участки в коттеджном поселке «Горки-2» в Одинцовском районе.

Эти активы указаны в оценке имущества экс-владельца ПСБ, опубликованной на Федресурсе в начале февраля. Общая стоимость имущества Ананьева достигает 5,2 миллиарда рублей. Однако даты аукциона пока не известны.

Уточняется, что в «Горках-2» бизнесмену принадлежит 37 участков общей площадью 7,7 гектара, а также два здания общей площадью 647 квадратных метров — это жилой дом и баня. В особняке в Кропоткинском переулке у Ананьева две квартиры — их площадь достигает 388 и 194 квадратных метров.

Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы владели Промсвязьбанком с момента основания до 2017 года, когда Центробанк обнаружил в деятельности кредитной организации многочисленные нарушения и заявил о некорректной оценке стоимости активов ПСБ. Впоследствии Следственный комитет обвинил бизнесменов в причинении ущерба кредитной организации на десятки миллиардов рублей и выводе за границу и отмывании в общей сложности 87,2 миллиарда рублей.