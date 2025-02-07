В Италии учитель укусил за руку ученика, который попросился в туалет

В Италии педагог не отпустил ученика в туалет и укусил его за руку, сообщает Today.

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Инцидент произошел в 2023 году в итальянском городе Кунео. В классе между преподавателем технического института и одним из его учеников, возраст которого неизвестен, случился конфликт.

Сообщается, что юноша попытался отпроситься в туалет, но мужчина отказал ему в этом. Тогда, по словам педагога, учащийся схватил его, и мужчине пришлось укусить подростка, чтобы освободиться от хватки.

Преподаватель назвал свой поступок "бессознательной реакцией самозащиты", но был уволен. Бывший ученик обвинил его в нанесении тяжких телесных повреждений и подал иск.

" Я н е с о б и р а л с я п р и ч и н я т ь м а л ь ч и к у б о л ь , и н е с о б и р а л с я н а с и л ь н о з а с т а в л я т ь е г о в е р н у т ь с я н а с в о е м е с т о и л и у й т и . В л ю б о м с л у ч а е , я о ч е н ь с о ж а л е ю о с л у ч и в ш е м с я " , - с к а з а л п о д с у д и м ы й .

Известно, что среди материалов дела имеется видео, снятое другим учеником. Что именно видно на кадрах, не уточняется. Судебное разбирательство продлится до 22 мая.