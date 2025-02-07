ФСБ показала видео задержания завербованных ВСУ россиянок
Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) опубликовал кадры задержания четырех жительниц РФ, работавших на спецслужбы Украины.
На кадрах запечатлены задержания и допросы женщин в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону.
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По данным ФСБ, подозреваемые на территории Украины прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения. Их завербовали для совершения терактов против офицеров ВС РФ и диверсий.