Российский школьник попытался передать в СИЗО конфеты с наркотиками

В Нижегородской области задержали 17-летнего школьника, который попытался передать в СИЗО конфеты с наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, в конце января школьнику позвонил из СИЗО товарищ и попросил привезти ему запрещенные вещества. Родители арестованного перевели подростку деньги, на которые тот купил конфеты и внутрь них засунул мефедрон и метадон. Их молодой человек хотел передать другу на свидании, однако сотрудники СИЗО пресекли попытку.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что школьник давно стоит на учете.

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