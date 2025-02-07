Народная артистка СССР, балерина Габриэла Комлева стала жертвой мошенников. Об этом сообщил Telegram-канал "Mash на Мойке".

86-летняя балетмейстер Мариинского театра рассказала, что осенью 2024 года ей начали звонить мошенники. Они убедили женщину, что являются представителями правоохранительных органов и что ее деньги нужно "спасти" от злоумышленников.

Артистка сняла накопления наличными и в ноябре встретилась с неизвестным у памятника композитору Римскому-Корсакову. Сейчас Габриэла Комлева поняла, что ее обманули, и написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Габриэла Комлева работает в Мариинском театре 67 лет назад. Награждена званиями Заслуженной артистки РСФСР, народной артистки РСФСР и СССР, а десятками почетных наград. Накануне актер Владимир Пермяков признался, что стал жертвой мошенников.

По словам Пермякова, злоумышленники обманули его на 183 тысячи рублей, представившись юристами.