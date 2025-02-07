Бывший замгендиректора «Рособоронэкспорта» попал в больницу с переломом и гематомами

В Москве экс-замгендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Корнев попал в больницу с переломом затылка и гематомами. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, Корнева привезла в больницу скорая помощь, предположительно, из дома. Врачи диагностировали у 70-летнего пациента внутримозговую гематому, перелом затылочной области и гематомы в височной области.

При этом как именно мужчина получил травмы, он не сказал. Двери в квартире, откуда забрали Корнева, полицейским никто не открыл.

В 2017 году на Корнева нападали в Париже. Будучи руководителем делегации "Рособоронэкспорта" на аэрокосмическом салоне "Ле-Бурже-2017", Корнев возвращался в отель, как вдруг на окружной дороге его автомобиль остановили неизвестные, разбили стекло и попытались ограбить.

Мужчина попытался сопротивляться и смог сохранить документы и паспорт, но получил "незначительные повреждения". По факту инцидента проходило расследование, а полиция задержала четверых подозреваемых.