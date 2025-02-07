Жителя Камчатки осудили на 12 лет за похищение и изнасилование возлюбленной

Суд вынес приговор жителю Петропавловска-Камчатского, обвиняемому в похищении человека. Об этом сообщает Елизовский районный суд Камчатского края.

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По версии следствия, мужчина был влюблен в пострадавшую и спланировал свои действия. Он выследил женщину на парковке и потребовал ее пересесть на пассажирское сидение ее машины.

Затем он ударил ее по голове, и возлюбленная потеряла сознание. Мужчина вывез женщину в другой район и оставил в заранее приготовленном прицепе.

" П о с л е э т о г о С . у в е з п о т е р п е в ш у ю , п р и с т е г н у т у ю н а р у ч н и к а м и в а в т о м о б и л ь н о м п р и ц е п е , в Е л и з о в с к и й р а й о н , г д е с о в е р ш а л в о т н о ш е н и и н е е д е й с т в и я с е к с у а л ь н о г о х а р а к т е р а и и з н а с и л о в а н и е с п р и м е н е н и е м н а с и л и я и у г р о з о й е г о п р и м е н е н и я " , – с о о б щ а е т с я в п у б л и к а ц и и .

Возлюбленная уговорила обвиняемого отпустить ее на следующий день. Мужчину задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. Сам фигурант во всем признался. Суд приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.