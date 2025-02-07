Суд в Северной столице постановил вернуть орден Почетного легиона убившему сожительницу историку Олегу Соколову. Принадлежность к ордену – высший знак отличия и почета во Франции.

« С в и д е т е л ь с т в о о р д е н а П о ч е т н о г о л е г и о н а , о р д е н П о ч е т н о г о л е г и о н а , п р и н а д л е ж а щ и е С о к о л о в у , в е р н у т ь з а к о н н о м у в л а д е л ь ц у и л и и н о м у л и ц у с п и с ь м е н н о г о с о г л а с и я п о с л е д н е г о » , – г о в о р и т с я в т е к с т е п р и г о в о р а у ч е н о м у .

Олег Соколов стал кавалером ордена в 2003 году. Он получил знак отличия за заслуги в изучении наполеоновских войн, уточняет ТАСС. Ученый несколько раз читал лекции в университете Сорбонна. Также историку вернули мобильные телефоны Honor и Asus, системный блок в корпусе черно-серого цвета.

Напомним, что Олега Соколова задержали осенью 2019 года. Тогда он пытался сбросить в реку человеческие останки. Позже выяснилось, что это его аспирантка. Олег Соколов выстрелил в нее из обреза у себя дома, а позже расчленил девушку и попытался избавиться от тела. Суд приговорил Соколова к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы.