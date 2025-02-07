Расчленившему студентку историку Олегу Соколову вернут орден Почетного легиона
Суд в Северной столице постановил вернуть орден Почетного легиона убившему сожительницу историку Олегу Соколову. Принадлежность к ордену – высший знак отличия и почета во Франции.
«Свидетельство ордена Почетного легиона, орден Почетного легиона, принадлежащие Соколову, вернуть законному владельцу или иному лицу с письменного согласия последнего», – говорится в тексте приговора ученому.
Олег Соколов стал кавалером ордена в 2003 году. Он получил знак отличия за заслуги в изучении наполеоновских войн, уточняет ТАСС. Ученый несколько раз читал лекции в университете Сорбонна. Также историку вернули мобильные телефоны Honor и Asus, системный блок в корпусе черно-серого цвета.
Напомним, что Олега Соколова задержали осенью 2019 года. Тогда он пытался сбросить в реку человеческие останки. Позже выяснилось, что это его аспирантка. Олег Соколов выстрелил в нее из обреза у себя дома, а позже расчленил девушку и попытался избавиться от тела. Суд приговорил Соколова к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы.