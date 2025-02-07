В российской многоэтажке прогремел взрыв

В Самаре в многоэтажном жилом доме прогремел взрыв. Об этом сообщил собеседник «Известий».

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Взрыв, как уточняется, произошел на проспекте Кирова в доме номер 371. Данных о пострадавших пока нет, на место происшествия прибывают оперативные службы. Предварительно, причиной случившегося стал бытовой газ.

3 февраля в курортном городе Туапсе Краснодарского края один человек пострадал при взрыве газа в многоквартирном жилом доме на улице Горького. На видео сняли последствия хлопка.

В конце января взрыв прогремел в жилом доме под Москвой. В Балашихе тогда взорвался газовый баллон в микрорайоне Новое Измайлово.