AP: все пассажиры пропавшего на Аляске самолета погибли

Девять пассажиров и пилот, которые находились на борту пропавшего на Аляске самолета Cessna Caravan компании Bering Air, погибли. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на береговую охрану США.

В США сообщили о гибели пассажиров пропавшего на Аляске самолета
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«Небольшой самолет местных авиалиний, потерпевший крушение на западе Аляски по пути в центральный город Ном, был обнаружен в пятницу на морском льду, все десять человек на борту погибли», говорится в публикации.

На Аляске пропал самолет с пассажирами на борту

По словам лейтенанта полиции Аляски Бена Эндреса, пассажиры были взрослыми, которые направлялись на работу.

Помощь в поисках самолета оказали представители местных, государственных и федеральных агентств, которые прочесывали покрытые льдом водоемы и прочесывали километры замерзшей тундры, добавило AP.

Накануне газета Anchorage Daily News писала, что добровольцы и спасательные службы вели наземные поиски пропавшего самолета, так как с воздуха было невозможно искать из-за погоды и плохой видимости.

30 января сообщалось, что пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Вертолет выполнял тренировочный полет, на его борту было как минимум три военнослужащих.

Ранее в Калифорнии при падении самолета на здание пострадали 15 человек.

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