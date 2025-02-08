В США сообщили о гибели пассажиров пропавшего на Аляске самолета

Девять пассажиров и пилот, которые находились на борту пропавшего на Аляске самолета Cessna Caravan компании Bering Air, погибли. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на береговую охрану США.

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« Н е б о л ь ш о й с а м о л е т м е с т н ы х а в и а л и н и й , п о т е р п е в ш и й к р у ш е н и е н а з а п а д е А л я с к и п о п у т и в ц е н т р а л ь н ы й г о р о д Н о м , б ы л о б н а р у ж е н в п я т н и ц у н а м о р с к о м л ь д у , в с е д е с я т ь ч е л о в е к н а б о р т у п о г и б л и » , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

На Аляске пропал самолет с пассажирами на борту

По словам лейтенанта полиции Аляски Бена Эндреса, пассажиры были взрослыми, которые направлялись на работу.

Помощь в поисках самолета оказали представители местных, государственных и федеральных агентств, которые прочесывали покрытые льдом водоемы и прочесывали километры замерзшей тундры, добавило AP.

Накануне газета Anchorage Daily News писала, что добровольцы и спасательные службы вели наземные поиски пропавшего самолета, так как с воздуха было невозможно искать из-за погоды и плохой видимости.

30 января сообщалось, что пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Вертолет выполнял тренировочный полет, на его борту было как минимум три военнослужащих.

Ранее в Калифорнии при падении самолета на здание пострадали 15 человек.