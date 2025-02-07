Самолет с 9 пассажирами пропал на Аляске

Власти Аляски ведут поиски пассажирского самолета Bering Air с десятью людьми на борту, который пропал с радаров по пути из Уналаклита в Ном. Об этом сообщает Alaska's News Source.

По данным Министерства общественной безопасности Аляски, на борту самолета находились девять пассажиров и один пилот. Службы работают над получением последних известных координат самолета.

Bering Air — региональная авиакомпания, базирующаяся на Аляске. Она эксплуатирует около 40 самолетов и вертолетов.

Рейс из Уналаклита в Ном совершал самолет Cessna 208B Grand Caravan. Руководитель добровольной службы пожарной охраны и скорой помощи в Номе Джим Уэст считает, что самолет, вероятно, потерпел крушение.

Самолет исчез с радаров «где-то вдоль побережья» от Нома до Топкока. Бригады экстренных служб активно прочесывают участок протяженностью около 50 километров в этом районе. Погодные условия и проблемы с видимостью ограничивают поиски с воздуха.